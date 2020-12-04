مران الإسماعيلي.. مشاركة محمد عادل وعودة أبو اليزيد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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خاض الفريق الاول لكرة القدم بالإسماعيلي مرانه اليوم استعدادا لبدء منافسات الدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد.


شهد المران مشاركة محمد عادل وافد الفريق الجديد ومشاركته في التدريبات الجماعية عقب جلسة خاصة جمعته بهيرون ريكاردو المدير الفني للفريق.


كما شارك بالمران مدافع الفريق ابراهيم ابو اليزيد بعد انهاؤه فترة التأهيل التي كان يخوضها بالقاهرة عقب اجراؤه عملية جراحية بالركبة.


ويستعد الإسماعيلي لبدء منافسات الدوري الممتاز، حيث يلاقي المصري البورسعيدي في الأسبوع الأول بالدوري، بينما يلاقي نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب 11 يناير القادم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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