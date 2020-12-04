جريزمان يحصد جائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

توج الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.









وأحرز جريزمان الهدف خلال مواجهة فريقه أمام فرينكفاروزي المجري في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3-0، خارج الديار.





ووفقا للتصويت تلى هدف جريزمان الهدف الذي سجله نيمار لاعب باريس سان جرمان الذي تفوق على منافسيه، الدنماركي ألكسندر شولز، مدافع ميتييلاند، بهدفه في شباك أتالانتا، الغيني محمد ماضي كمارا، لاعب وسط أولمبياكوس، بهدفه في شباك مارسيليا.





وبعدهم جاء هدف التركي عرفان كان قهوجي، مهاجم إسطنبول باشاك شهير، بهدفه الثالث في شباك لايبزيج من ركلة حرة.



