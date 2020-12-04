البورصة الأمريكية ترتفع خلال تعاملات اليوم الجمعة

ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة ، ليتجاوز "داو جونز" مستوى 30 ألف نقطة، بعد تقرير الوظائف.





وأضاف اقتصاد الولايات المتحدة 245 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأقل من توقعات المحللين، بينما تراجع معدل البطالة إلى 6.7 بالمائة بأكثر من التقديرات.





فيما ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 1.7 بالمائة خلال أكتوبر.





وتتجه الأسهم الأمريكية لتسجيل رابع مكاسبها الأسبوعية في 5 أسابيع، بدعم آمال لقاح كورونا المنتظر، وتجديد المحادثات بشأن صفقة التحفيز المالي.





وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 30048.8 نقطة.





كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلا 3675.4 نقطة، فيما زاد "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة إلى 12389.6 نقطة.