هبه طوجي تقدم حفل بـ مصر بعد أزمة كورونا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تستعد الفنانة اللبنانية هبة طوجي، للإطلالة على جمهورها المصري بعد غياب أكثر من عام، عبر حفل غنائي اوركسترالي يحتضنه مسرح هايد بارك في التجمع، مساء الجمعة 18 ديسمبر، بمشاركة الموسيقار أسامة الرحباني والمايسترو هاني حسن.

واختارت هبة طوجي أن تضفي طابع التميز والاختلاف على حفلها المنتظر في القاهرة هذه المرة، عبر تدشينها حملة جماهيرية ومسابقة غنائية تحت مسمى "غني معي"، على منصات السوشيال ميديا، لتشجيع الجمهور على تصوير فيديو "كوفر" لإحدى أغانيها ونشرها، بحيث يحصل صاحب أكثر فيديو حاز على الإعجابات والشير على دعوات مجانية لحضور حفلها في هايد بارك.

كما قررت طوجي أن تخطف قلوب محبيها المصريين بعدة مفاجآت غنائية أعدتها خصيصًا للحفل الذي يعيدها لمصر بعد غياب قرابة عام ونصف منذ آخر حفلاتها وأولى إطلالاتها الجماهيرية في العالم العربي منذ بداية أزمة كورونا، ومنها تقديمها أغنية "ليلة عيد" من ألبوم الخاص بالميلاد "هلليلويا"، والتي تحتفي خلالها بأجواء أعياد الكريسماس، بجانب تقديمها توليفة منوعة من أبرز أغانيها مثل "سلم على مصر" و"لا بداية ولا نهاية" و"طلعت يا محلا نورها"، وكذلك غنائها لآخر أعمالها "إذا رجع وقالي بحبك" و"يمكن أحلى يفل" و"روح يا قمر".

ومن ناحية أخرى، خاضت هبة طوجي أولى تجاربها في عالم الدراما التلفزيونية بمشاركتها في السباق الرمضاني عبر بطولة مسلسل "هوس" برفقة الفنان عابد فهد، وأبدعت بأدائها التمثيلي في شخصيات مركبة وغير معتادة في الدراما بتقديمها دورين مختلفين لشخصيتي "راما ولانا"، في مسلسل مغاير عن الدراما الرمضانية مكون من 11 حلقة فقط، كما قدمت خلاله أغنية التتر، بينما وضع أسامة الرحباني موسيقاه التصويرية، والمسلسل من إخراج المخرج الأردني محمد لطفي وتأليف نادية الأحمر.

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