نجم إنتر ميلان يستعد للتدريبات بعد تعافيه من كورونا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
أحمد معتز
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أكد التقارير الصحفية الإيطالية، شفاء  نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي ألكسندر كولاروف من فيروس كورونا،  وعودته لتدريبات الفريق بداية الأسبوع المقبل.

تعرض كولاروف للإصابة بفيروس كورونا منذ فترة التوقف الدولية، وحسب التقارير جاءت نتائج اختباراته الأخيرة سلبية.

ويمكن لنجم الفريق الإيطالي الخضوع لاختبارات اللياقة البدنية والفحوصات المطلوبة للعودة إلى تدريبات الفريق مجددًا. 

ولن يكون كولاروف جاهز للمشاركة أمام بولونيا بمباراة الفريق السبت المقبل بالدوري الإيطالي، لكنه بالتأكيد سوف يعود قبل مواجهة الفريق أمام شاختار بدوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم.

يذكر أن كولاروف شارك في خمس مباريات بالدوري الإيطالي حتى الآن هذا الموسم وسجل حضوره في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا رفقة النيراتزوري.

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