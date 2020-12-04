هل يستمر الأهلي في خطف الألقاب.. أم سيكون لطلائع الجيش رأي آخر؟

بعد تتويج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك، وفوزه على الاتحاد السكندري، يدخل بطل القارة الإفريقية مباراته أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر مساء غدًا السبت بمعنويات تُعانق السماء.









لكن هذه المباراة لها مذاقها الخاص وأرقامها الفردية حيث أنها تعد المباراة النهائية رقم 50 في تاريخ نهائيات الأهلي بكأس مصر.





وخاض المارد الأحمر بكأس مصر 49 نهائي، لعب 32 مباراة نهائية أمام منافس غير نادي الزمالك، بينما واجه الأهلي نظيره الأبيض 17 مرة في النهائي.





ونجح الأهلي في تحقيق لقب الكأس 25 مرة على حساب فرق الدوري المصري باستثناء الزمالك، بينما استطاع 7 فرق هزيمة الفريق الأحمر في النهائيات وهم ، ثلاث مرات أمام الاتحاد السكندري، ومرتين أمام والأولمبي، ومرة أمام كل من وحرس الحدود والمقاولون.





وعلى الرغم من كثرة القاب النادي الأهلي وحصده لقب كأس مصر أكثر من 30 لقب، إلا أن هذه البطولة لها حساباتها الخاصة، لأن مشوار الفريق كان صعبًا للغاية فيها، حيث كان يلعب في بطولة إفريقيا والدوري والكأس على التوازي، ولكن خبرة النادي الأ هلي كان لها دور في معظم الأوقات.





وحقق المارد الأحمر الفوز على بني سويف بدور الـ32، بثلاثة أهداف لهدف، وحقق الفوز على الترسانة، بدور الـ16 بهدفين لهدف، وفاز الأهلي في دور الـ8 على نظيره أبوقير للأسمدة بهدفين لهدف، وتأهل الأهلي لنهائي الكأس على حساب الاتحاد السكندري، بعد الفوز عليه عليه بنتيجة هدفين لهدف.





وكان لبرج العرب حكاية خاصة مع الأهلي حيث لعب الأهلي أكثر من نهائي ببطولة كأس مصر في برج العرب ونجح في التتويج بالبعض منها وتعرض للخسارة في بعض النهائيات.





حيث أن أول مباراة نهائية لعبها الأهلي كانت أمام الزمالك، موسم 2015_2016، وتعرض للخسارة، بثلاثة أهداف لهدف.





لكن نجح الماردالاحمر في التتويج ببطولة كأس مصر، على استاد ملعب برج العرب، على حساب المصري، في موسم 2016_2017، بهدفين لهدف.





أما علي الجانب الآخر ففريق طلائع الجيش صاحب الطموح، لديه رغبة كبيرة في إحداث مفاجأة أمام الأهلي، بعد الفوز على الزمالك 3-1 في نصف النهائي.





وعلى الرغم من ذلك لم يكن مشوارهم سهل في هذه البطولى حيث حقق طلائع الجيش الفوز على نظيره دكرنس، بهدف نظيف، واستطاع الطلائع الفوز على مصر المقاصة، بهدف دون رد، كما حقق طلائع الجيش الفوز على منافس قوي وهو بيراميدز، بركلات الترجيح، بـنتيجة ”3/1″، في حين تأهل طلائع الجيش على حساب الزمالك للمباراة النهائية، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف.





فهل يفعلها أبناء طارق العشري أم موسيماني يستمر في حصد البطولات مع القلعة الحمراء؟



