نجوم الفن يشاركون في ندوة منى زكي عقب تكريمها بجائزة فاتن حمامة (صور)

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حرصت الفنانة منى زكي اليوم على حضور فعاليات ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي والذي شهد على ندوة لها والتي تحدثت فيها عن جوانب كثيرة في حياتها منها الشخصية والعملية





وحصلت "زكي" ف الدورة ال42 من مهرجان القاهرة السينمائي على تكريم يحمل اسم الفنانة فاتن حمامة.





وأقيمت الندوة بحضور عدد من أصدقائها الفنانين ومن بينهم السيناريست تامر حبيب، وبسنت شوقي، وسلوى محمد على، كريم قاسم، ورئيس المهرجان محمد حفظي، وقامت بإدارة الحوار الإعلامية رايا أبي راشد.