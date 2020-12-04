تعرف على لقاءات الجولة الإفتتاحية للمجموعة السابعة بالقسم الثالث

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي و محمود أبو الليل
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تنطلق غدا السبت لقاءات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات تنطلق جميعها في تمام الساعة الثانية و النصف عصرا .


- أبو شحاتة و النوبة

يحل فريق النوبة السويسي ضيفا على نظيره أبو شحاتة بالإسماعيلية ، ويتطلع الفريقان لحصد الفوز ويقود الفريق السويسي فنيا صلاح عثمان ، فيما يتولى مهمة أبو شحاتة حودة فرج .


- القنطرة غرب و رأس البر

تقام بملعب شباب الرياح ، ويعد القنطرة من الفرق التي صعدت حديثا و يتولى مهمته فنيا محمد عبد الرحمن ، فيما يتولى مهمة رأس البر المدير الفني أيمن حواس .

- الشهداء و أبو صوير

ديربي بين أبناء الإسماعيلية ، ويتولى مهمة الشهداء فنيا أحمد سعيد ، فيما يتولى مهمة أبو صوير أحمد علي .


- كهرباء الإسماعيلية و المطرية

تشهد تنافس كبير بين الكهرباء الذي يعد من أكبر فرق الإسماعيلية بالقسم الثالث ويقوده فنيا جمال البحيري ، أما المطرية الوافد الجديد على المجموعة قادما من مجموعة الدقهلية ويقوده فنيا عماد الألفي .


- بورفؤاد و ميت الخولي

فريق بورفؤاد الذي نافس حتى الجولة الأخيرة على حجز بطاقة صعود ، ويتولى مهمته محمد ياسين ، أما ميت الخولي فيقوده حربي سالم .


- دمياط و غزل السويس

تقام بملعب رأس البر ، ويقود فريق دمياط فنيا أحمد فكري الصغير ، أما الغزل فيقوده فنيا محمد محمود .


- سماد السويس و الرباط و الأنوار

يقام على ملعب السماد الرئيسي ، ويقود الفريق السويسي فنيا بقيادة فرانك مينتا ، أما الرباط و الأنوار فهو صاعد حديثا بعد التألق بالترقي ويقوده فنيا ابراهيم العربي .

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