تعرف على لقاءات الجولة الإفتتاحية للمجموعة السابعة بالقسم الثالث
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:07 م
ايمان الجعيدي و محمود أبو الليل
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تنطلق غدا السبت لقاءات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات تنطلق جميعها في تمام الساعة الثانية و النصف عصرا .
- أبو شحاتة و النوبة
يحل فريق النوبة السويسي ضيفا على نظيره أبو شحاتة بالإسماعيلية ، ويتطلع الفريقان لحصد الفوز ويقود الفريق السويسي فنيا صلاح عثمان ، فيما يتولى مهمة أبو شحاتة حودة فرج .
- القنطرة غرب و رأس البر
تقام بملعب شباب الرياح ، ويعد القنطرة من الفرق التي صعدت حديثا و يتولى مهمته فنيا محمد عبد الرحمن ، فيما يتولى مهمة رأس البر المدير الفني أيمن حواس .
- الشهداء و أبو صوير
ديربي بين أبناء الإسماعيلية ، ويتولى مهمة الشهداء فنيا أحمد سعيد ، فيما يتولى مهمة أبو صوير أحمد علي .
- كهرباء الإسماعيلية و المطرية
تشهد تنافس كبير بين الكهرباء الذي يعد من أكبر فرق الإسماعيلية بالقسم الثالث ويقوده فنيا جمال البحيري ، أما المطرية الوافد الجديد على المجموعة قادما من مجموعة الدقهلية ويقوده فنيا عماد الألفي .
- بورفؤاد و ميت الخولي
فريق بورفؤاد الذي نافس حتى الجولة الأخيرة على حجز بطاقة صعود ، ويتولى مهمته محمد ياسين ، أما ميت الخولي فيقوده حربي سالم .
- دمياط و غزل السويس
تقام بملعب رأس البر ، ويقود فريق دمياط فنيا أحمد فكري الصغير ، أما الغزل فيقوده فنيا محمد محمود .
- سماد السويس و الرباط و الأنوار
يقام على ملعب السماد الرئيسي ، ويقود الفريق السويسي فنيا بقيادة فرانك مينتا ، أما الرباط و الأنوار فهو صاعد حديثا بعد التألق بالترقي ويقوده فنيا ابراهيم العربي .
- أبو شحاتة و النوبة
يحل فريق النوبة السويسي ضيفا على نظيره أبو شحاتة بالإسماعيلية ، ويتطلع الفريقان لحصد الفوز ويقود الفريق السويسي فنيا صلاح عثمان ، فيما يتولى مهمة أبو شحاتة حودة فرج .
- القنطرة غرب و رأس البر
تقام بملعب شباب الرياح ، ويعد القنطرة من الفرق التي صعدت حديثا و يتولى مهمته فنيا محمد عبد الرحمن ، فيما يتولى مهمة رأس البر المدير الفني أيمن حواس .
- الشهداء و أبو صوير
ديربي بين أبناء الإسماعيلية ، ويتولى مهمة الشهداء فنيا أحمد سعيد ، فيما يتولى مهمة أبو صوير أحمد علي .
- كهرباء الإسماعيلية و المطرية
تشهد تنافس كبير بين الكهرباء الذي يعد من أكبر فرق الإسماعيلية بالقسم الثالث ويقوده فنيا جمال البحيري ، أما المطرية الوافد الجديد على المجموعة قادما من مجموعة الدقهلية ويقوده فنيا عماد الألفي .
- بورفؤاد و ميت الخولي
فريق بورفؤاد الذي نافس حتى الجولة الأخيرة على حجز بطاقة صعود ، ويتولى مهمته محمد ياسين ، أما ميت الخولي فيقوده حربي سالم .
- دمياط و غزل السويس
تقام بملعب رأس البر ، ويقود فريق دمياط فنيا أحمد فكري الصغير ، أما الغزل فيقوده فنيا محمد محمود .
- سماد السويس و الرباط و الأنوار
يقام على ملعب السماد الرئيسي ، ويقود الفريق السويسي فنيا بقيادة فرانك مينتا ، أما الرباط و الأنوار فهو صاعد حديثا بعد التألق بالترقي ويقوده فنيا ابراهيم العربي .
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