تعرف على لقاءات الجولة الإفتتاحية للمجموعة السابعة بالقسم الثالث

- أبو شحاتة و النوبة



- القنطرة غرب و رأس البر





- الشهداء و أبو صوير



ديربي بين أبناء الإسماعيلية ، ويتولى مهمة الشهداء فنيا أحمد سعيد ، فيما يتولى مهمة أبو صوير أحمد علي .





- كهرباء الإسماعيلية و المطرية



تشهد تنافس كبير بين الكهرباء الذي يعد من أكبر فرق الإسماعيلية بالقسم الثالث ويقوده فنيا جمال البحيري ، أما المطرية الوافد الجديد على المجموعة قادما من مجموعة الدقهلية ويقوده فنيا عماد الألفي .





- بورفؤاد و ميت الخولي



فريق بورفؤاد الذي نافس حتى الجولة الأخيرة على حجز بطاقة صعود ، ويتولى مهمته محمد ياسين ، أما ميت الخولي فيقوده حربي سالم .





- دمياط و غزل السويس



تقام بملعب رأس البر ، ويقود فريق دمياط فنيا أحمد فكري الصغير ، أما الغزل فيقوده فنيا محمد محمود .





- سماد السويس و الرباط و الأنوار



يقام على ملعب السماد الرئيسي ، ويقود الفريق السويسي فنيا بقيادة فرانك مينتا ، أما الرباط و الأنوار فهو صاعد حديثا بعد التألق بالترقي ويقوده فنيا ابراهيم العربي .

تنطلق غدا السبت لقاءات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث ، والتي تشهد إقامة 7 مباريات تنطلق جميعها في تمام الساعة الثانية و النصف عصرا .يحل فريق النوبة السويسي ضيفا على نظيره أبو شحاتة بالإسماعيلية ، ويتطلع الفريقان لحصد الفوز ويقود الفريق السويسي فنيا صلاح عثمان ، فيما يتولى مهمة أبو شحاتة حودة فرج .تقام بملعب شباب الرياح ، ويعد القنطرة من الفرق التي صعدت حديثا و يتولى مهمته فنيا محمد عبد الرحمن ، فيما يتولى مهمة رأس البر المدير الفني أيمن حواس .