الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يكثف مسؤولي النادي الأهلي مفاوضاتهم، مع الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب في صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع سيرينو، للم الشمل مرة أخرى وذلك بعد التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لنادي صن داونز.

ويسعى الأهلى لضم مهاجم سوبر قوي، قبل غلق باب القيد يوم 6 ديسمبر الجاري، من أجل قيادة الفريق الموسم الجديد.

ورفع الأهلي عرضه إلى 3 مليون دولار لضم سيرينو، فى الوقت الذى اشترط صن داونز فى بداية المفاوضات الحصول على 5 ملايين دولار للاستغناء عن النجم الأوروجوياني.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر، قبل المشاركة أيضًا في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام نادي نهضة بركان المغربي. 

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