تعرف على مباريات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثالث

1- بهتيم مع البلاستيك



في مواجهة قوية ومرتقبة في ديربي شبرا، يحل فريق البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق ضيفاً ثقيلاً على فريق بهتيم بقيادة أحمد رضوان.



2- الشمس مع العبور



يستضيف فريق الشمس بقيادة أحمد علي نظيرة فريق العبور بقيادة عطيه السيد في لقاء صعب ومرتقب للفريقين.



3- مصر للتأمين مع قليوب



يخوض فريق مصر للتأمين بقيادة عمرو عبده لقاء مواجهة هامة أمام فريق قليوب بقيادة هشام السيد الوافد الجديد للقسم الثالث.



4- اتحاد الشرطة مع إسكو



يلعب فريق اتحاد الشرطة بقيادة محمود سعيد لقاء هام مع فريق أسكو الصاعد من القسم الرابع بقيادة أشرف أبو رجيلة.



5- ايروسبوت مع بنها



يستضيف فريق ايروسبوت بقيادة هشام يكن الوافد الجديد نظيرة فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي ويبحث كلاهما عن أول فوز بالمسابقة.



6- المرج مع ألماظة





يحل فريق ألماظة بقيادة جمال ترك ضيفاً على فريق المرج بقيادة على سليمان .



7- الأميرية مع الغابة



يواجه فريق الأميرية بقيادة خالد سعد فريق الغابه بقيادة عمرو الدالى ويسعى كلاهما لحصد الثلاث نقاط في بداية الموسم.



8- سراى القبه مع طوخ



يلتقي فريق فريق سراى القبه مع فريق شباب طوخ في مواجهة صعبة لكلا الفريقان بحثاً عن أول فوز بالموسم.







تنطلق مباريات الأسبوع الأول لمجموعة القاهرة، بدوري القسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر السبت، للموسم الجديد 2020-2021.ويستعرض "الفجر الرياضي" مباريات السبت في إفتتاح منافسات المجموعة السادسة :