تعرف على مباريات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثالث

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تنطلق مباريات الأسبوع الأول لمجموعة القاهرة، بدوري القسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر السبت، للموسم الجديد 2020-2021.

ويستعرض "الفجر الرياضي" مباريات السبت في إفتتاح منافسات المجموعة السادسة :

1- بهتيم مع البلاستيك

في مواجهة قوية ومرتقبة في ديربي شبرا، يحل فريق البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق ضيفاً ثقيلاً على فريق بهتيم بقيادة أحمد رضوان.

2- الشمس مع العبور

يستضيف فريق الشمس بقيادة أحمد علي نظيرة فريق العبور بقيادة عطيه السيد في لقاء صعب ومرتقب للفريقين.

3- مصر للتأمين مع قليوب

يخوض فريق مصر للتأمين بقيادة عمرو عبده لقاء مواجهة هامة أمام فريق قليوب بقيادة هشام السيد الوافد الجديد للقسم الثالث.

4- اتحاد الشرطة مع إسكو

 يلعب فريق اتحاد الشرطة بقيادة محمود سعيد لقاء هام مع فريق أسكو الصاعد من القسم الرابع بقيادة أشرف أبو رجيلة.

5- ايروسبوت مع بنها

يستضيف فريق ايروسبوت بقيادة هشام يكن الوافد الجديد نظيرة فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي ويبحث كلاهما عن أول فوز بالمسابقة.

6- المرج مع ألماظة

يحل فريق ألماظة بقيادة جمال ترك ضيفاً على فريق المرج بقيادة على سليمان .

7- الأميرية مع الغابة

يواجه فريق الأميرية بقيادة خالد سعد فريق الغابه بقيادة عمرو الدالى ويسعى كلاهما لحصد الثلاث نقاط في بداية الموسم.

8- سراى القبه مع طوخ

يلتقي فريق فريق سراى القبه مع فريق شباب طوخ في مواجهة صعبة لكلا الفريقان بحثاً عن أول فوز بالموسم.

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