سيامة 4 رهبان بالقدس لدرجة قساوسة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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شهد دير القديس الأنبا أنطونيوس بأورشليم (مقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالأراضي المقدسة) الجمعة الماضي سيامة أربعة من رهبانه في درجة القسيسية.

كان الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي وسائر الشرق الأدني ورئيس الدير، قد صلى القداس الإلهي بالدير، وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة الرهبان الأربعة، وهم:
- الراهب القس سوريال الأورشليمي
- الراهب القس غبريال الأورشليمي
الراهب القس مكاريوس الأورشليمي
الراهب القس رافائيل الأورشليمي
حضر الصلوات وفود الطوائف المختلفة بالأراضي المقدسة، سيادة المطران ثيؤدوسيوس (عطالله حنا) رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بالقدس والآباء رهبان دير السريان الأرثوذكس والآباء رهبان دير الأرمن الأرثوذكس وبعض الآباء الرهبان من طائفة اللاتين.
سيامة 4 رهبان بالقدس لدرجة قساوسة
سيامة 4 رهبان بالقدس لدرجة قساوسة
سيامة 4 رهبان بالقدس لدرجة قساوسة
سيامة 4 رهبان بالقدس لدرجة قساوسة
سيامة 4 رهبان بالقدس لدرجة قساوسة
سيامة 4 رهبان بالقدس لدرجة قساوسة

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