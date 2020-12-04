مواجهات قوية بالجولة الأولى لمجموعة الجيزه للقسم الثالث



ومن المقرر أن يستضيف فريق جولدى بقيادة إبراهيم أبو زيد نظيره فريق القومى علي ملعب طره أسمنت.



ويحل فريق المعادى بقيادة على صقر ضيفاً ثقيلاً على فريق الاتصالات بقيادة هاني العقبى على ملعب المركز الاوليمبى بالمعادي.



ويخوض فريق الصيد بقيادة طارق حسن لقاء هان أمام فريق كسكادا الصاعد من القسم الرابع بقيادة محمد حسن علي ملعب حسام عاشور.



ويستضيف فريق بشتيل بقيادة أحمد صابر نظيرة فريق أوسيم بقيادة مجدى بكر .



وعلى ملعب 63 الحربي يواجه فريق حلوان العام بقيادة محمد السيد نظيرة فريق العياط بقيادة محمد كمونه.



وعلى ملعب أكتوبر يلتقي فريق 6 أكتوبر بقيادة عبد الستار السيد مع فريق البدرشين بقيادة أحمد صابر.



وعلى ملعب أبو النمرس يلعب فريق مركز شباب أبو النمرس بقيادة عمرو اسماعيل مع فريق مستقبل وطن الصاعد من القسم الرابع بقيادة

أحمد عبد الغني.



وعلى ملعب كلية فيكتوريا ، يخوض فريق جينيس بقيادة محمد خميس لقاء صعب مع فريق الصف بقيادة سيد غريب.



تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، مباريات قوية ومرتقبة في افتتاح الموسم الجديد من دوري القسم الثالث، المجموعة الخامسة لتي تضم أندية محافظة الجيزه .