مواجهات قوية بالجولة الأولى لمجموعة الجيزه للقسم الثالث

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، مباريات قوية ومرتقبة في افتتاح الموسم الجديد من دوري القسم الثالث، المجموعة الخامسة لتي تضم أندية محافظة الجيزه .

ومن المقرر أن يستضيف فريق جولدى بقيادة إبراهيم أبو زيد نظيره فريق القومى علي ملعب طره أسمنت.

ويحل فريق المعادى بقيادة على صقر ضيفاً ثقيلاً على فريق الاتصالات بقيادة هاني العقبى على ملعب المركز الاوليمبى بالمعادي.

ويخوض فريق الصيد بقيادة طارق حسن لقاء هان  أمام فريق كسكادا الصاعد من القسم الرابع بقيادة محمد حسن علي ملعب حسام عاشور.

ويستضيف فريق بشتيل بقيادة أحمد صابر نظيرة فريق أوسيم بقيادة مجدى بكر .

وعلى ملعب 63 الحربي يواجه فريق حلوان العام بقيادة محمد السيد نظيرة فريق العياط بقيادة محمد كمونه.

وعلى ملعب أكتوبر يلتقي فريق 6 أكتوبر بقيادة عبد الستار السيد مع فريق البدرشين بقيادة أحمد صابر.

وعلى ملعب أبو النمرس يلعب فريق مركز شباب أبو النمرس بقيادة عمرو اسماعيل مع فريق مستقبل وطن الصاعد من القسم الرابع بقيادة
أحمد عبد الغني.

وعلى ملعب كلية فيكتوريا ، يخوض فريق جينيس بقيادة محمد خميس لقاء صعب مع فريق الصف بقيادة سيد غريب.

أخبار تهمك

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة لنهضة بركان قبل موقعة الأهلي في السوبر الأفريقي

منذ ساعة و 11 دقيقة

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

بعد تراجع مستواه.. موسيماني يجهز نجمه "نفسيا" قبل نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ يوم

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 20 ساعة

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ أقل من ساعة

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير.. ميسي يقترب من الدوري الإنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

باتشيكو يطلب صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 9 ساعات

علي ماهر يخطط للرحيل عن المصري البورسعيدي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

04:28 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

09:01 م

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

03:44 م

مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر

03:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم