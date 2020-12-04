عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
بعث عبد الله جمعة، لاعب نادي الزمالك، رسالة وداع لزميله في الفريق الكونغولي كابونجو كاسونجو،  الذي رحل مؤخرًا عن صفوف القلعة البيضاء، خلال الأيام الماضية.

وقال جمعة في رسالته  لكاسونجو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا:" سأفتقدك وأتمنى لك الأفضل في حياتك كابونجو كاسونجو".

يذكر أن مسئولو الزمالك قرروا في وقت سابق، الاستغناء عن  كابونجو كاسونجو ، ورفعوا اسمه من قائمة الفريق بالموسم الجديد.

يذكر أن عبد الله جمعة يواصل غيتبه عن تدريبات الزمالك مؤخرًا بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وطلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر، حيث لا يزال يعاني من الإصابة بالفيروس.

أخبار تهمك

تقارير.. ميسي يقترب من الدوري الإنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

بعد تراجع مستواه.. موسيماني يجهز نجمه "نفسيا" قبل نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ يوم

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ حوالي 8 ساعات

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يطلب صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لنهضة بركان قبل موقعة الأهلي في السوبر الأفريقي

منذ ساعة و 11 دقيقة

علي ماهر يخطط للرحيل عن المصري البورسعيدي

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

04:28 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

09:01 م

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

03:44 م

مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر

03:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم