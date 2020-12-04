مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يترقب عشاق ومحبي الكرة الأوروبية في كل مكان، مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستشهد مواجهات نارية.

حيث يلتقي برشلونة الإسباني أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد أمام نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، مواعيد مباريات الجولة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

"مباريات الثلاثاء"

زينيت × بوروسيا دورتموند.

لاتسيو × كلوب بروج.

برشلونة × يوفنتوس.

تشيلسي × كراسنودار.

لايبزيج × مانشستر يونايتد.

دينامو كييف × فرينكفاروسي.

باريس سان جيرمان × بلدية أسطنبول.

رين × إشبيلية.

"مباريات الأربعاء"

ميدتييلاند × ليفربول.

أياكس × أتلانتا.

بايرن ميونيخ × لوكوموتيف موسكو.

ريال مدريد × بوروسيا مونشنجلادباخ.

سالزبورج × أتلتيكو مدريد.

مانشستر سيتي × أولمبيك مارسيليا.

إنتر ميلان × شاختار.

أولمبياكوس × بورتو.

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