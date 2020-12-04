كشف وعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 1206 مواطنًا ببني سويف (صور)

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية،حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وتبين من التقرير، الذي عرضه د.محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية الأنصار مركز اهناسيا "على مدار يومي الأربعاء والخميس 2و3ديسمبر الجاري" مكونة من 8 عيادات في تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والعظام، والأسنان، والنساء، والرمد، والأسنان،الجلدية وتنظيم الأسرة" وفي ظل إجراءات وقائية مشددة.



ووقع القافلة الكشف الطبي على1206 مواطنا، ومعمل دم 75، ومعمل طفيليات 30، وحالات الأشعة 31، وعدد 9قرارات علاج على نفقة دولة، و31 موجات فوق صوتية، فيما تم تحويل 31 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.



وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية توعوية وصحية لـ129 عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروس كورونا،السعار-أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية"، والأمراض غير المعدية "الضغط، السكر والسمنة"، أورام الصدر،تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للحوامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة".



وتم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ90مواطنا، وذلك علاوة على تنفيذ لقاء توعوي تثقيفي للسيدات في إطار حمله الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بمشاركة المجلس القومي للمرأة ببني سويف ووحده شئون المرأة بديوان عام المحافظة ووحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومركز النيل للإعلام.



وأوضح وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من: الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.

