غدًا.. "مصر تستطيع" يناقش تطوير صناعة الغزل والنسيج

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة قطاع الأعمال، يواصل غدا السبت جلساته الحوارية بمشاركة عدد من خبراء مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطوير صناعة المنسوجات واستخدامات البلازما النووية في الغزل والنسيج، لمناقشة تطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج.

من جانبها، صرحت وزيرة الهجرة، أن هذه الجلسة تعد الجلسة الثانية ضمن الجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي بدأت فعالياته بمشاركة البارونة د.نعمت شفيق، وعدد من رجال الصناعة والاستثمار.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هذه الجلسة جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة متابعة الخطوات المتخذة فى إطار استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ودراسة كافة المقترحات التى من شأنها النهوض بهذه الصناعة، هذا إلى جانب العمل على تعظيم الاستفادة من مختلف الامكانات المتاحة، وكذا ربط العقول المهاجرة بالاحتياجات والأولويات التي تضعها الحكومة في اطار استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ويشارك عبر تطبيق "زووم" كل من الخبراء :
دكتور محمد برهام، أستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية سابقا ونائب رئيس القسم حاليا، جامعة كارولينا الشمالية ،رائد مجال الاستفادة بالطاقة النووية فى البحوث بكلية الغزل والنسيج.

دكتور أحمد الشافعي الخبير المشهور في الساحات العالمية في مجال كيمياء الأصباغ والصباغة والتجهيز، والذي أشرف على أكثر من ٥٠ رسالة دكتوراة وماجستير ومستشار لشركات أمريكية في مجال الصباغة والتجهيز باستخدام تكنولوجيا وكيمياء جديدة مصاحبة للبيئة.

دكتور عبد الفتاح صيام، خبير علوم الأقمشة والمنسوجات بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس قسم الغزل والنسيج والملابس والتكنولوجيا والإدارة بكلية ويلسون للغزل والنسيج، شارك في ٦ براءات اختراع إضافة إلى ١٨ براءة اختراع أخرى في مجال تطوير المنسوجات.

كما يشارك في الندوة الحوارية عدد من رجال الصناعة والأعمال، في إطار تبادل الخبرات مع علمائنا وخبرائنا بالخارج والداخل.

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