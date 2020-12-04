سواريز يعود لمران أتلتيكو مدريد إستعدادًا لمباراة بلد الوليد بالليجا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إستعاد الأرجنتيني دييجو سيمويني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني خدمات مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز الذي عاد لتدريبات الروخيبلانكوس اليوم الجمعة إستعداداً لمواجهة فريق نادي بلد الوليد في بطولة الدوري الإسباني.


وبعد غيابه لمدة أسبوعين خاض خلالها الفريق 4 مباريات، انضم سواريز لبقية المجموعة، وشارك في مرانه الأول كاملًا بعد التعافي من كورونا، بعد سلبية المسحة التي خضع لها الخميس وأصبح جاهزًا للمشاركة من جديد.


في المقابل واصل خوسية ماريا خيمينز ودييجو كوستا بالإضافة إلى مادو سانشيز الغياب بسبب الإصابة فيما شارك في المران أيضاً لاكرواتي سيمي فيرساليكو للمرة الأولى خلال الموسم الجاري بعد الإصابة التي لحقت به في الركبة اليسرى.

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