مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:57 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
Advertisements
يفاضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بين الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وطاهر محمد طاهر لخلافة الأنجولي جيرالدو في مباراة الغد أمام طلائع الجيش بنهائي كأس مصر.

الأهلي صعد إلى المباراة النهائية في بطولة كأس مصر، بعدما فاز على الاتحاد السكندري 2-1، فيما ألحق الطلائع الهزيمة 3-1 منافسه الزمالك.

واستقر موسيماني على عدم البدء باللاعب الأنجولي في مباراة الغد أمام طلائع الجيش، حيث يفاضل في الوقت الحالي بين كهربا وطاهر لإشراك أحدهما في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر لمباراة الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهائي كاس مصر رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ يوم

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ حوالي 7 ساعات

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 22 ساعة

علي غزال يفسخ عقده مع لاريسا.. ويعود للدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يطلب صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر

منذ 14 دقيقة

بعد تراجع مستواه.. موسيماني يجهز نجمه "نفسيا" قبل نهائي كأس مصر

منذ 43 دقيقة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ يوم

صدمة.. قطر تتخلى عن تركيا وتنتقد "ازدواجية المعايير" في ليبيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يحذر نجوم الأهلي من نقطة قوة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

علي ماهر يخطط للرحيل عن المصري البورسعيدي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:44 م

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

09:01 م

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

02:58 م

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

08:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم