"القومي للحوكمة" يعقد اتفاق توأمة مع معهد هيرتي الألماني

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:49 م
هالة السعيد وزيرة التخطيط
هالة السعيد وزيرة التخطيط
الفجر الاقتصادي
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أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن عقد اتفاق توأمة مع معهد هيرتي الألماني للحوكمة ببرلين. وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في القيام بالتنسيق مع الجهات والهيئات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، التي تباشر أنشطة ذات صلة بمجالات عمله، للقيام بالتواصل الفعال اللازم للاستفادة من أنشطة تلك الجهات، وكذا التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية التي تصدر مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والمجالات المرتبطة.
 
وأضافت هالة أن المعهد يتابع عمله في الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وجهات الخبرة الوطنية والدولية، وإعداد برامج متخصصة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالمعهد ووحدات الجهاز الإداري بالدولة وذلك في مجالات عمل المعهد.
 
وأوضحت السعيد أن توأمة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد هيرتي الألماني للحوكمة ببرلين ستساعد على تحسين الأطر المؤسسية، وتعزيز التعاون عبر القطاعات والمستويات، وامتلاك المهارات الفنية والتنظيمية، وتقديم الخدمات الاستشارية.
 
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أنه في ضوء أهمية ومحورية إصلاحات وتطبيقات الحوكمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يأتي حرص المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على الشراكة مع أرقى المؤسسات العالمية ذات الصلة لبناء كيان وطني قادر على تنفيذ المهام الموكلة إليه، موضحة أنه تم عقد اجتماعاً عبر المنصات الافتراضية مع مديرة معهد هيرتي بحضور خبراء الحوكمة من الجانبين، حيث تم بحث الخطوات التنفيذية لتفعيل التوأمة.   
 
وأشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى دور معهد هيرتي الألماني للحوكمة في إعداد كبار المهنيين لشغل المناصب القيادية في الحكومات والمنظمات الدولية عبر تدريس متعدد التخصصات موجه نحو الممارسة العملية، ويتميز بشبكة تعاون دولية واسعة مع كبرى الجامعات في مجالات الحوكمة، كما يلعب هيرتي دورًا حيويًا في تعزيز مؤشرات الحوكمة بالشراكة مع كبار الخبراء وصناع السياسات.

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وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية

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