بالمكياج هتكونى كويسة.. منى زكى تكشف عن سبب قبولها فى "أيام السادات"





كشفت الفنانة منى زكى عن سبب قبولها فى فيلم "أيام السادات" مع الفنان الراحل أحمد زكى.









وقالت منى زكي خلال ندوتها فى مهرجان القاهرة السينمائي"أنها اترفضت ثلاثة مرات لتقديم شخصية زوجة رئيس السادات "جيهان"، بسبب المخرج محمد خان".





وأضافت" أحمد زكي طلب منه أنه يشوفني مرة تانية وفى الآخر وافق، وقال بالمكياج هتبقي كويسة وتقبلت فى الدور".







