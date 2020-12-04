موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:40 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة ضيفه فريق نادي ساموثهامبتون يوم الأحد القادم لحساب مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


ومن المُنتظر أن تنطلق مباراة الريدز ضد أبناء نونو سانتوس في تمام الساعة التاسعة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة المملكة العربية السعودية.


وتُنقل مباراة الريدز القادمة ضد وولفرهامبتون عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وولفرهامبتون ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز

أخبار تهمك

طبيعة إصابة نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تراجع مستواه.. موسيماني يجهز نجمه "نفسيا" قبل نهائي كأس مصر

منذ أقل من نصف ساعة

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

منذ أقل من ساعة

موسيماني يحذر نجوم الأهلي من نقطة قوة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

علي غزال يفسخ عقده مع لاريسا.. ويعود للدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يطلب صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ يوم

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة.. قطر تتخلى عن تركيا وتنتقد "ازدواجية المعايير" في ليبيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

علي ماهر يخطط للرحيل عن المصري البورسعيدي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ يوم

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو 21 / 4 / 2019 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وهيدرسفيلد تاون اليوم الجمعة في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة TV)

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون 11 مايو في البريميرليج والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة)

ليفربول وصلاح ينتظران هدية برايتون للفوز بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد 18 مايو في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

02:58 م

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

08:31 ص

باتشيكو يطلب صفقة جديدة

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم