موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:40 م
محمد أيمن
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة ضيفه فريق نادي ساموثهامبتون يوم الأحد القادم لحساب مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ومن المُنتظر أن تنطلق مباراة الريدز ضد أبناء نونو سانتوس في تمام الساعة التاسعة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة المملكة العربية السعودية.
وتُنقل مباراة الريدز القادمة ضد وولفرهامبتون عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط.
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