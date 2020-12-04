مني زكي تكشف عن افتقادها للفنانة حنان ترك

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر _ تصوير: ياسمين عليوة
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أعربت الفنانة منى زكى عن افتقادها الشديد للفنانة المعتزلة الفنانة حنان ترك، وذلك خلال ندوتها فى مهرجان القاهرة السينمائي.



وقالت خلال ندوتها مع الإعلامية رايا أبي راشد، أنها نفتقدها بشكل كبير وكانت تتمني أن تكون موجودة حتى الآن، حتى تمثل معها.



وعن أصعب الشخصيات التى واجهتها أثناء مشوارها الفني، قالت "من أصعب الشخصيات التى واجهتها أثناء مشواري الفني، شخصية "آسيا، السندريلا".




منى زكى بدأت مسيرتها الفنية مبكرا، وكان أول أدوارها مع الممثل والمخرج القدير محمد صبحى فى مسرحية "بالعربى الفصيح"، ومنذ ذلك الحين حفلت مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المتنوعة التى تُظهر مواهبها المتعددة، فى التمثيل والرقص والأداء الصوتى، وتثبت قدرتها على تحقيق التوازن فى اختيار الأدوار وإتقان تقديمها على الشاشة.

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