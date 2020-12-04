مني زكي تكشف عن افتقادها للفنانة حنان ترك









أعربت الفنانة منى زكى عن افتقادها الشديد للفنانة المعتزلة الفنانة حنان ترك، وذلك خلال ندوتها فى مهرجان القاهرة السينمائي.













وقالت خلال ندوتها مع الإعلامية رايا أبي راشد، أنها نفتقدها بشكل كبير وكانت تتمني أن تكون موجودة حتى الآن، حتى تمثل معها.













وعن أصعب الشخصيات التى واجهتها أثناء مشوارها الفني، قالت "من أصعب الشخصيات التى واجهتها أثناء مشواري الفني، شخصية "آسيا، السندريلا".















