أسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 4 -12 - 2020

تباينت أسعار مواد البناء في السوق المصري اليوم الجمعة 4 -12-2020 و في رصد لـ "الفجر" جاءت كالتالي:

الاسمنت سعر المصنع 650-680 جنيها للطن

الاسمنت سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن

سعر الرمل للمستهلك بين 60-100 جنيها

والطوب الأحمر بين 750-950 جنيها للألف طوبة

الجبس للمستهلك 550 - 650 جنيها للطن

الحديد سعر المصنع 10600 - 11100جنيها للطن