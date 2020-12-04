أسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 4 -12 - 2020

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:32 م
اسعار مواد البناء
اسعار مواد البناء
الفجر الاقتصادي
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تباينت أسعار مواد البناء في السوق المصري اليوم الجمعة 4 -12-2020  و في رصد لـ "الفجر" جاءت كالتالي: 
 
الاسمنت سعر المصنع 650-680 جنيها للطن
الاسمنت سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن 
سعر الرمل للمستهلك بين 60-100 جنيها 
والطوب الأحمر بين 750-950 جنيها للألف طوبة
الجبس للمستهلك 550 - 650 جنيها للطن 
الحديد سعر المصنع 10600 - 11100جنيها للطن
الحديد سعر المستهلك 10800-11300 جنيها للطن     
 

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الفجر اسعار مواد البناء اسعار الحديد أسعار الاسمنت

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