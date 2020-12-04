فابيو مارتينيز يقترب من العودة للمشاركة مع الشباب

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أن البرتغالي فابيو مارتينيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي بات متاح للعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية وذلك بعد أن تعافى من الإصابة التي سبق وأن لحقت به.


وقالت صحيفة " الرياضية السعودية " أن الجهاز الطبي منح المدير الفني لفريق نادي الشباب بيدرو كايشينا الضوء الأخضر من أجل الإستعانة بخدمات مارتينيز في التدريبات الجماعية.


ويستعد الشباب لمواجهة القادسية، مساء الأحد في الجولة 7 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).

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