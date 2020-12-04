منى زكي: "شبعانة من الناس لإن بجرب مشاعرهم"

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
هبة أحمد _ تصوير: ياسمين عليوة
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أعربت الفنانة منى زكي عن سعادتها الكبيرة بتكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، وبعد منحها جائزة فاتن حمامة للتميز. 




وقالت منى ذكي خلال إلقائها لكلمتها في ندوتها المقامة حاليًا في ظل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي أنها وقت تقديم منى زكي لها، شعرت بتوتر شديد، مُضيفة :"نسيت اشكر المهرجان وحفظي وجوزي، بس جوزي شكرته في البيت".




ووجهت منى زكي رسالة شكر للمنتج والسيناريست محمد صبحي، مُضيفة :"شكرًا حفظي عامل شغل جامد، وفخورة بيك".



كما توجهت منى زكي بالشكر لكل المخرجين الذين تعاملت معهم قائلةً:"النهاردة فرصة جيدة اشكر مخرجين كبار شكلوني شريف عرفة إسماعيل عبد الحافظ محمد خان أي حد اشتغلت معاه ساهم اطور من نفسي سواء عن قصد او غير قصد أستاذ وحيد بس اقابله بتعلم حاجات في الفن والدنيا بكن لهم كل الامتنان والعرفان".




وحكت منى زكي عن حبها الشديد لمجال الفن، مُوضحة :" أول حلم حلمته كنت بتفرج على الزوجة 18 كنت مبهورة بخفة الدم باانسبالي الفيلم دي زي شهرزاد تسحبيه من ستات كتير بطريقة لطيفة، كنت بتفرج على مسرحيات من وانا صغير كان بالنسبالي شئ قيم اوي، كنت بجيب شرايط الفيديو اتفرج على مسرح عربي، لما جيت مصر السينما بتبقى لحظات، لما جيت امثل فهمت يعني ايه اللحظات دي، شغلتي ان اعيش اللحظة، تعملي شخصيات كتير بتعملي حياة كتير بعيش دنيا ناس كتير في عوالم مختلفة، عشان كده أنا شبعانة من الناس لإن بجرب مشاعرهم".




يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

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