مورينيو ينافس لامبارد وسولسكاير على جائزة مدرب الشهر في البريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة عن المدربين المرشحين للحصول على جائزة الأفضل عن شهر نوفمبر الماضي.









وقال الحساب الرسمي للبريميرليج عبر شبكة التواصل الإجتماعي تويتر أن المرشحين للجائزة هم :-









جوزيه مورينيو (توتنهام هوتسبير) - فرانك لامبارد (تشيلسي) - أولي جونار سولسكاير (مانشستر يونايتد) - ديفيد مويس (وست هام يونايتد).









يُذكر أن توتنهام هوتسبير يتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 21 نقطة، بالتساوي مع ليفربول، بينما يأتي تشيلسي في الترتيب الثالث بـ19 نقطة.



