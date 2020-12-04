منى زكي: أمثل من عمر ١٣ عاما وكان نفسى أشوف محمد صبحى









أعربت النجمة منى زكي عن سعادتها الشديدة بالتكريم الذى حصلت عليه يوم الأربعاء الماضي، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.













وقالت منى زكى خلال ندوتها مع الإعلامية رايا أبي راشد"من أكتر الأشياء التى أسعدتنى هو كلام زملائى عنى والاحتفال بى على السوشيال ميديا، لافتة إلى أنها شعرت بأنها وسط أهلها".













وأضافت أنها تمثل من وقت مراهقتها فى عمر الـ13 عاما، وكانت من أمنيات حياتها أن تري الفنان محمد صبحى وأوضحت أنه حينما تكرم فى نفس الدورة التى يكون بها الكاتب الكبير وحيد حامد يعتبر فخر لها".







