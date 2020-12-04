منى زكي: أمثل من عمر ١٣ عاما وكان نفسى أشوف محمد صبحى

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر _ تصوير: ياسمين عليوة
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أعربت النجمة منى زكي عن سعادتها الشديدة بالتكريم الذى حصلت عليه يوم الأربعاء الماضي، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.



وقالت منى زكى خلال ندوتها مع الإعلامية رايا أبي راشد"من أكتر الأشياء التى أسعدتنى هو كلام زملائى عنى والاحتفال بى على السوشيال ميديا، لافتة إلى أنها شعرت بأنها وسط أهلها".



 وأضافت  أنها تمثل من وقت مراهقتها فى عمر الـ13 عاما، وكانت من أمنيات حياتها أن تري الفنان محمد صبحى وأوضحت أنه حينما تكرم فى نفس الدورة التى يكون بها الكاتب الكبير وحيد حامد يعتبر فخر لها".


منى زكى بدأت مسيرتها الفنية مبكرا، وكان أول أدوارها مع الممثل والمخرج القدير محمد صبحى فى مسرحية "بالعربى الفصيح"، ومنذ ذلك الحين حفلت مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المتنوعة التى تُظهر مواهبها المتعددة، فى التمثيل والرقص والأداء الصوتى، وتثبت قدرتها على تحقيق التوازن فى اختيار الأدوار وإتقان تقديمها على الشاشة.

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