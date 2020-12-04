مراكز المنيا تواصل متابعة القرارات الجديدة لمواعيد غلق المحلات والمطاعم والمولات التجاري

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة لقرار تطبيق مواعيد غلق المحلات بكل حزم، مع التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم وكذلك لتحقيق الانضباط في الشوارع والقضاء على العشوائية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حيث وجه بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

وجه محافظ المنيا بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.
وأصدر محافظ المنيا كتاب دوري لجميع المراكز والمدن، بشان تنفيذ مواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ومتابعة مواعيد غلق الورش والمحلات في مواعيدها المحددة طبقا للتعليمات.

وتجري مراكز المحافظة حملات دورية بجميع المدن والمراكز لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة، والخاصة بتطبيق مواعيد غلق المحلات بكل حزم وتكثيف الحملات على المقاهي والمطاعم والأندية والمحال العامة.

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