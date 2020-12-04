طارق العشري يُعلن قائمة طلائع الجيش لنهائي كأس مصر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش قائمة فريقه التي تستعد لخوض غمار نهائي بطولة كأس مصر ضد النادي الأهلي يوم غداً السبت.


وجاءت قائمة طلائع الجيش على النحو التالي :-

- حراسة المرمى: محمد بسام – محمد شعبان.

- خط الدفاع: أحمد علاء – حسين السيد – محمد ناصف – خالد سطوحي – علي الفيل – أحمد زولا – حسن مجدي – مصطفى الزناري.

- خط الوسط: مهند لاشين – إسلام محارب – أحمد سمير – فرانك ستيفن – عمرو السيسي – إبراهيما كونيه – مصطفى جمال – توني جوميز.

- خط الهجوم: عمرو مرعي – عمرو جمال – ناصر منسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كاس مص طلائع الجيش طارق العشري الاهلي

أخبار تهمك

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تراجع مستواه.. موسيماني يجهز نجمه "نفسيا" قبل نهائي كأس مصر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ يوم

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 21 ساعة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

منذ أقل من ساعة

موسيماني يحذر نجوم الأهلي من نقطة قوة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 20 دقيقة

طبيعة إصابة نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة.. قطر تتخلى عن تركيا وتنتقد "ازدواجية المعايير" في ليبيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

باتشيكو يطلب صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

علي غزال يفسخ عقده مع لاريسا.. ويعود للدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

علي ماهر يخطط للرحيل عن المصري البورسعيدي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

طلائع الجيش ينهي الميركاتو الصيفي بـ10 صفقات بدعم ثلاثي القمة

تشكيل طلائع الجيش أمام بيراميدز

طارق يحيي يعلن قائمة طلائع الجيش لمباراة سموحة

التشكيل الرسمي لطلائع الجيش أمام الزمالك.. رابط مجاني On Sport مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش

طارق يحيي يعلن قائمة طلائع الجيش استعدادا لمواجهة الجونة

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

02:58 م

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

08:31 ص

باتشيكو يطلب صفقة جديدة

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم