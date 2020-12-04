طارق العشري يُعلن قائمة طلائع الجيش لنهائي كأس مصر

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش قائمة فريقه التي تستعد لخوض غمار نهائي بطولة كأس مصر ضد النادي الأهلي يوم غداً السبت.









وجاءت قائمة طلائع الجيش على النحو التالي :-





- حراسة المرمى: محمد بسام – محمد شعبان.





- خط الدفاع: أحمد علاء – حسين السيد – محمد ناصف – خالد سطوحي – علي الفيل – أحمد زولا – حسن مجدي – مصطفى الزناري.





- خط الوسط: مهند لاشين – إسلام محارب – أحمد سمير – فرانك ستيفن – عمرو السيسي – إبراهيما كونيه – مصطفى جمال – توني جوميز.





- خط الهجوم: عمرو مرعي – عمرو جمال – ناصر منسي.



