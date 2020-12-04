حملات توعية لنشر الوعي بين الطلاب بمدارس مركز ملوي بالمنيا

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واصلت وحدة حقوق الانسان بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة المنيا، عقد سلسلة من حملات التوعية بمركز ملوي، وذلك لطلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية، لنشر الوعي بين الطلاب بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".



من جانبه قال المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ان هناك تكليفات من اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتكثيف حملات التوعية وخاصة لطلاب المدارس لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على استمرار تنفيذ تلك الحملات للخروج بالوطن من هذه الازمة، وأوضح أن الشركة تولى أهمية قصوى بالتوعية لأنها تخاطب كافة الفئات المؤثرة داخل المجتمع.



هذا وقد شملت حملات التوعية المرور على مركز ملوي حيث حضر الحملات 3500 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية، لنشر الوعي بمخاطر فيروس كورونا المستجد، مع الحفاظ على النظافة الشخصية والتغذية السليمة والاستخدام الامن للصرف الصحي.