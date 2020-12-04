"صحة المنيا" تحرر 10 محاضر لصيدليات مخالفة خلال حملات رقابية
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:23 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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نفذت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات بنطاق مدينتي المنيا وبنى مزار، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للحفاظ على صحة المواطنين وضبط سوق الدواء بالمحافظة.
وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم المرور والتفتيش على 66 صيدلية ومخزنين للأدوية بنطاق مدينتي المنيا وبنى مزار، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر لصيدليات مخالفة تنوعت بين عدم تواجد مدير للصيدلية ووجود ادوية مجهولة المصدر، وعدم قيد ادوية الجدول بالدفاتر، وتم مصادرة المضبوطات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم المرور والتفتيش على 66 صيدلية ومخزنين للأدوية بنطاق مدينتي المنيا وبنى مزار، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر لصيدليات مخالفة تنوعت بين عدم تواجد مدير للصيدلية ووجود ادوية مجهولة المصدر، وعدم قيد ادوية الجدول بالدفاتر، وتم مصادرة المضبوطات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.