"صحة المنيا" تحرر 10 محاضر لصيدليات مخالفة خلال حملات رقابية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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نفذت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات بنطاق مدينتي المنيا وبنى مزار، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للحفاظ على صحة المواطنين وضبط سوق الدواء بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم المرور والتفتيش على 66 صيدلية ومخزنين للأدوية بنطاق مدينتي المنيا وبنى مزار، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر لصيدليات مخالفة تنوعت بين عدم تواجد مدير للصيدلية ووجود ادوية مجهولة المصدر، وعدم قيد ادوية الجدول بالدفاتر، وتم مصادرة المضبوطات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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