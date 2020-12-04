نيكى ينخفض من أعلى مستوى فى عدة عقود بفعل مخاوف إمدادات اللقاح

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
رويترز
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أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض اليوم الجمعة، ليتراجع من قرب أعلى مستوى في 29 عاما ونصف العام إذ تأثر الإقبال على المخاطر سلبا بعد أن قالت شركة صناعة العقاقير الأمريكية فايزر إنها خفضت هدف توزيع لقاحها المضاد لفيروس كورونا.
 
ونزل المؤشر نيكي 0.22 % إلى 26751.24 نقطة، لكنه سجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي. وفي الجلسة السابقة، أغلق المؤشر القياسي قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 1991، حيث أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستقرا تقريبا عند 1775.94.
 
واقتفت السوق أثر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، الذي تراجع عن أعلى مستوى على الإطلاق أمس الخميس، بعد أن أشارت فايزر إلى تحديات في سلسلة إمدادات المواد الخام المستخدمة في لقاحها.
 
وقال هيديوكي إيشيجورو كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية "التوقعات مرتفعة للقاح... لكن خسائر السوق محدودة بسبب أن السوق ما زالت تأمل في أن الحكومات في دول مثل اليابان والولايات المتحدة وأوروبا ستقدم إجراءات تحفيز إضافية واسعة النطاق".
 
ومن بين الأسهم المنخفضة، تراجع سهم طوكيو إلكترون 3.12 % بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن ارتفعت أسهم التكنولوجيا متفوقة على بقية السوق في الآونة الأخيرة.
 
وتضررت أسهم الشركات المعتمدة على التصدير بفعل ارتفاع الين مقابل الدولار، ونزل سهم فانوك 0.82 % بينما خسر سهم سوني أكثر من 0.2 % قبل أن يغلق مستقرا تقريبا.
 
وتقدمت الأسهم المرتبطة بشركات السيارات بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن اليابان ربما تحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات البنزين بحلول منتصف الثلاثينات من القرن الحالي.
 
تأتي تلك الخطوات بعد أن تعهد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدا سوجا بأن تخفض اليابان انبعاثات الكربون إلى الصفر على أساس صاف بحلول 2050.
 
وقفز سهم دينسو كورب أكثر من 7.7 % وتقدم سهم نيسان موتور 2.6 % وسهم تويوتا موتور 0.24 %.

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