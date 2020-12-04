"صحة المنيا" تنظم دورات تدريبية مكثفة للسلامة والصحة المهنية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن اقامة الدورات التدريبية المكثفة، للأطباء والكيمائيين مسؤولي الصحة المهنية بالإدارات والمستشفيات ومراقبي الصحة المهنية بالمديرية والادارات، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالارتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة إن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى، ومن اجل توافر اجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والسلامة الكيمائية، مشيرا إلى أن التدريب تم علي مدار يومى 1و2 ديسمبر الجارى بالمركز الطبى الشرقى، وتضمن فريق العمل القائم بالتدريب أعضاء من أطباء ومراقبى الصحة المهنية بوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور على قاسم، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، ان موضوعات التدريب تنوعت بين التدريب على كيفية اجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشأت الصحية والغير صحية والتدريب على اعمال الصحة المهنية وكيفية التنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى فى تنفيذ اجراءات الصحة المهنية.

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