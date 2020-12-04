"صحة المنيا" تنظم دورات تدريبية مكثفة للسلامة والصحة المهنية
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:21 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن اقامة الدورات التدريبية المكثفة، للأطباء والكيمائيين مسؤولي الصحة المهنية بالإدارات والمستشفيات ومراقبي الصحة المهنية بالمديرية والادارات، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالارتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.
وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة إن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى، ومن اجل توافر اجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والسلامة الكيمائية، مشيرا إلى أن التدريب تم علي مدار يومى 1و2 ديسمبر الجارى بالمركز الطبى الشرقى، وتضمن فريق العمل القائم بالتدريب أعضاء من أطباء ومراقبى الصحة المهنية بوزارة الصحة.
وأوضح الدكتور على قاسم، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، ان موضوعات التدريب تنوعت بين التدريب على كيفية اجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشأت الصحية والغير صحية والتدريب على اعمال الصحة المهنية وكيفية التنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى فى تنفيذ اجراءات الصحة المهنية.
وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة إن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى، ومن اجل توافر اجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والسلامة الكيمائية، مشيرا إلى أن التدريب تم علي مدار يومى 1و2 ديسمبر الجارى بالمركز الطبى الشرقى، وتضمن فريق العمل القائم بالتدريب أعضاء من أطباء ومراقبى الصحة المهنية بوزارة الصحة.
وأوضح الدكتور على قاسم، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، ان موضوعات التدريب تنوعت بين التدريب على كيفية اجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشأت الصحية والغير صحية والتدريب على اعمال الصحة المهنية وكيفية التنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى فى تنفيذ اجراءات الصحة المهنية.