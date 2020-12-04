مراكز محافظة المنيا تنفذ حملات لإزالة التعديات حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والقضاء على كافة أشكال التعديات من قبل المخالفين، مؤكدا على الاستمرار في رصد المخالفات والتعامل بكل حسم للحفاظ على حق الدولة.





وشدد المحافظ، على انه لا تهاون مع المخالفين، مشيرًا إلى ان كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية تكثف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية داخل كل مركز بنطاق المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الدولة وازالة كافة التعديات.





من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي خارج الحيز العمراني على أرض زراعية بنطاق قرية البرجاية، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة إزالة مكبرة أسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقريتي حسن باشا بني سمرج.



