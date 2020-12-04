بعد تراجع مستواه.. موسيماني يجهز نجمه "نفسيا" قبل نهائي كأس مصر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:28 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر، قبل مباراة الغد أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

الأهلي صعد إلى المباراة النهائية في بطولة كأس مصر، بعدما فاز على الاتحاد السكندري 2-1، فيما ألحق الطلائع الهزيمة 3-1 منافسه الزمالك.

وحرص موسيماني على تجهيز مروان محسن نفسيا والشد من أزره في ظل حملة الانتقادات التي يتعرض لها اللاعب بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

كما أكد موسيماني على مهاجم الأهلي ثقته الكاملة فيه وأنه يعد واحدا من العناصر الأساسية في تشكيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

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