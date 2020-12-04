أسعار النفط اليوم الجمعة 4 - 12 - 2020

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:01 م
أسعار النفط اليوم
أسعار النفط اليوم
رويترز
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سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة 4 - 12 2020، نحو 49.75 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار  1.04 دولار أو ما يوازي 2.1% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46.48 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 84 سنتا أو ما يوازي 1.8٪ .
 
 
وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا بنحو 2%، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس، إذ اتفق منتجون كبار على تسوية لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج لمواجهة الطلب المتضرر من جائحة فيروس كورونا على الرغم من أن القرار يأتي دون التوقعات وفقا لرويترز. 
 
 
واتفقت أوبك وروسيا أمس الخميس على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا، لكنهما أخفقتا في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقا للفترة المتبقية من السنة.
 

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