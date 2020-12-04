رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:58 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على توجيه رسالة إلى جماهير الفارس الأبيض بعد رحيل المجلس وإسناد المهمة للجنة مشكلة من 3 قضاة.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا علي ما حدث من مؤامرة ضد نادي الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي ذلك لن يفيد قضيتنا".

وواصل: "فقضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم".

وأضاف: "لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية فإذا كنا على حق ينصفنا وإن كنا على باطل يحاكمنا".

واستكمل: "أخيرا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر".

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