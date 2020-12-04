بجائزة تطوير سيناريو.. مريم نعوم تعلن مشاركة "سرد" في مهرجان القاهرة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:54 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تشارك ورشة "سرد" للكتابة الدرامية، التي أسستها السيناريست مريم نعوم، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٢، بتقديم جائزة تطوير سيناريو في ملتقى القاهرة السينمائي.




على صعيد آخر، عُرضت مؤخرا حلقة "اللي بيصير ببيروت" من مسلسل "نمرة اتنين"، حصرياً على "شاهِد VIP"، رؤية درامية وسيناريو وحوار مريم نعوم، وبطولة نيللي كريم وعادل كرم.

كما تنتظر "نعوم" عرض مسلسلها الجديد "أنصاف مجانين" قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية، المسلسل من إخراج عمر رشدي وبطولة أحمد خالد صالح وأسماء جلال وصدقي صخر.




يذكر أن مريم نعوم قدمت للدراما المصرية مجموعة من أبرز الأعمال في السنوات الأخيرة، منها "واحة الغروب" و"تحت السيطرة"، و"موجة حارة" و"ذات" و"سجن النسا".




كانت فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد انطلقت مساء أمس في دار الأوبرا المصرية، وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن.





ويمثل ملتقى القاهرة السينمائي فضاءً يُمكّن صنّاع الأفلام العرب من إنشاء شبكة من العلاقات، ويتيح لهم الحصول على الدعم اللازم لإكمال مشاريعهم السينمائية، كما يضم الملتقى لجنة تتشكل من أبرز الأسماء في عالم صناعة السينما لاختيار المشاريع الحاصلة على الجوائز المادية والعينية.

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