مصرع بائع وإصابة والده في حادث تصادم بطريق طوخ-شبين القناطر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:54 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهد طريق طوخ-شبين القناطر، اليوم الجمعة، حادث تصادم مروع، عند قرية عرب الحصوة، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بعربة كارو، ما أدى إلى مصرع بائع خضار، وإصابة والده، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة. 

وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بين عربة كارو، وسيارة ملاكي على طريق طوخ – شبين ووجود جثه ومصاب. 

وانتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، وتبين أن الحادث وقع بين العربة والملاكي عند قرية عرب الحصوة، وأسفر الحادث عن مصرع "سيد.م.ا" 21 سنة، بائع خضار، وإصابة والده، وجرى نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

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