مصرع بائع وإصابة والده في حادث تصادم بطريق طوخ-شبين القناطر

شهد طريق طوخ-شبين القناطر، اليوم الجمعة، حادث تصادم مروع، عند قرية عرب الحصوة، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بعربة كارو، ما أدى إلى مصرع بائع خضار، وإصابة والده، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.





وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بين عربة كارو، وسيارة ملاكي على طريق طوخ – شبين ووجود جثه ومصاب.



