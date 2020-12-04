ماذا علقت والدة بلقيس على دموعها ؟









كشفت بلقيس في لقائها مع الإعلامي ايلي نخله أن والدتها تواصلت معها بعد حلقتها مع انس بوخش ببرنامج AB talks والتي بكت فيها عندما تحدثت عن تضحية والدتها معها في بداياتها الفنية .

















بلقيس قالت ان والدتها طلبت منها عدم البكاء مجدداً لأن دموعها غاليين و أكدت عليها بعدم إظهار أي حزن أو انكسار .













وأشارت بلقيس أنها أحياناً لا تستطيع التحكم بمشاعرها ولهذا بكت مستغربة أن كل هذه السنوات لم تأتي الفرصة لتسلط الضوء على تضحيات والدتها معها .















