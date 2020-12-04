ماذا علقت والدة بلقيس على دموعها ؟

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements


كشفت بلقيس في لقائها مع الإعلامي ايلي نخله أن والدتها تواصلت معها بعد حلقتها مع انس بوخش ببرنامج AB talks والتي بكت فيها عندما تحدثت عن تضحية والدتها معها في بداياتها الفنية . 




بلقيس قالت ان والدتها طلبت منها عدم البكاء مجدداً لأن دموعها غاليين و أكدت عليها بعدم إظهار أي حزن أو انكسار . 



وأشارت بلقيس أنها أحياناً لا تستطيع التحكم بمشاعرها ولهذا بكت مستغربة أن كل هذه السنوات لم تأتي الفرصة لتسلط الضوء على تضحيات والدتها معها . 




و كانت بلقيس قد تصدرت يوم الأربعاء المرتبة الاولى بالترند الاماراتي و الرابعة بالترند السعودي بعد عرض حلقتها في AB talks .

أخبار تهمك

علي ماهر يخطط للرحيل عن المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعتين

مناشدة عاجلة من الصين للمجتمع الدولي وصندوق النقد لمواجهة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يحذر نجوم الأهلي من نقطة قوة طلائع الجيش

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ يوم

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يقود مفاوضات التعاون السعودي لضم نجم وسط الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. موقف لاعبي ريال مدريد من رحيل زيدان

منذ حوالي 9 ساعات

علي غزال يفسخ عقده مع لاريسا.. ويعود للدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يطلب صفقة جديدة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ يوم

طبيعة إصابة نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

08:31 ص

باتشيكو يطلب صفقة جديدة

11:30 ص

علي ماهر يخطط للرحيل عن المصري البورسعيدي

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم