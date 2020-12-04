وزيرة التخطيط تلتقى المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:02 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
الفجر الاقتصادي
Advertisements
التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.
 
 
وفي بداية اللقاء أعربت هالة السعيد عن تقديرها لجهود السيد ريتشارد ديكتس خلال فترة عمله في القاهرة منذ عام 2017 لتعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة، مشيرًة إلى أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع المنسق المقيم القادم وفريق الأمم المتحدة بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
 
 
وأكدت السعيد تقديرها لالتزام الأمم المتحدة بدعم مصر في البناء في نجاحات البرنامج الاقتصادي، وتوسيع نطاقها، والعمل المستمر للوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة مع الحكومة المصرية للتكيف مع الواقع الجديد -في ظل جائحة كورونا- وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المحددة في رؤية مصر 2030.
 
 
 كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء إلى أهمية العلاقة بين مصر والأمم المتحدة من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 (UNPDF) والذي يقوم على أربع ركائز استراتيجية رئيسة؛ هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى العمل على تمكين المرأة.
 
 
من جانبه، أعرب ديكتس عن تقديره للتعاون المثمر الذي لمسه خلال عمله في مصر، مشيدًا بسياسات الحكومة المصرية في كل المجالات الاقتصادية، ومشيرًا إلى أن مصر مثلت استثناء بالمقارنة مع باقي الدول في ظل الظروف التي فرضها فيروس كوفـيد- 19، من حيث القدرة على الاستمرار في مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي، ومواصلة العمل على بناء نظام صحي قوي قادر على مواجهة التحديات التى فرضتها الجائحة.
 
 
وفي ختام اللقاء قامت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإهداء درع الوزارة لريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر؛ تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله في مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد

أخبار تهمك

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ حوالي 5 ساعات

علي ماهر يخطط للرحيل عن المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعتين

علي غزال يفسخ عقده مع لاريسا.. ويعود للدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. موقف لاعبي ريال مدريد من رحيل زيدان

منذ حوالي 9 ساعات

مناشدة عاجلة من الصين للمجتمع الدولي وصندوق النقد لمواجهة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ يوم

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ يوم

كارتيرون يقود مفاوضات التعاون السعودي لضم نجم وسط الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

طبيعة إصابة نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يطلب صفقة جديدة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحذر نجوم الأهلي من نقطة قوة طلائع الجيش

منذ ساعة الا ربع

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

منسق الأمم المتحدة بمصر: قناة السويس الجديدة عمل استثنائي.. "وأضحك ممن يقللون منه"

وزيرة التخطيط ومحافظ الفيوم يفتتحان ورشة "رؤية مصر 2030 المحدثة"

وزيرة التخطيط: 2.05 مليار جنيه موجهة لـ 173 مشروعًا تنمويًا في قطاعات الإسكان والتنمية المحلية بالفيوم

وزيرة التخطيط: 944 مليون جنيهًا لـ 202 مشروع في 5 محافظات

وزيرة التعاون الدولى تترأس اجتماعا مع وكالات الأمم المتحدة لبحث آثار فيروس كورونا

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

08:31 ص

باتشيكو يطلب صفقة جديدة

11:30 ص

علي ماهر يخطط للرحيل عن المصري البورسعيدي

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم