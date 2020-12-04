رغم تاريخها الأسود.. عودة طائرة "بوينج" المشؤومة للعمل من جديد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:50 م
بوينج ماكس 737
بوينج ماكس 737
وكالات
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وقعت شركة طيران "رايان آير" على صفقة جديدة مع شركة بيونغ بقيمة 9 مليارات دولار لشراء 75 طائرة من طراز بوينغ ماكس 737 بعد أن رفعت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية الحظر عن استخدامها، الذي استمر 20 شهرا وهو الأطول في تاريخ الطيران إثر حادثين منفصلين لذات النوع من الطائرة قبل 20 شهرا في كل من إندونيسيا وإثيوبيا.

وقال المدير التنفيذي لشركة بوينغ، ديف كالهون، إنني سعيد للغاية بهذا الإعلان عن الصفقة الجديدة وأقدر شهادة "رايان آير" ومن تمثلهم من طيارين ورغبتهم بقيادة طائرتنا الآمنة جدا بما تقدمه من مزايا كبيرة مثل سعتها وفعاليتها، كما أنها الطائرة الأقل إصدارا للانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة.

وزاد ديف أن بوينغ واثقة من أمان طائرتها وأن سلامة الركاب وحياة العاملين عليها هي المعيار الأهم لديها، إضافة إلى أن 737 ماكس تتميز بسعة كبيرة للركاب وتكلفة تشغليها أقل.

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