غداً .. مباريات هامة لغزل شبين والشرقية وتلا وبلبيس في دوري القسم الثالث

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنطلق في الثانية من عصر غداً السبت، مباريات هامة ومرتقبة في إفتتاح منافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثالث (المجموعة العاشرة).

ومن المقرر أن يستضيف فريق غزل شبين، نظيرة فريق أبو كبير، بملعب الغزل بشبين، كما يحل فريق عرب الرمل ضيفاً على فريق مركز شباب تلا في صراع مرتقب بين الفريقان لحصد أول ثلاث نقاط بالمسابقة.

ويخوض فريق الشرقية لقاء محفوف بالمخاطر أمام فريق مركز شباب بطا، الوافد الجديد للمجموعة العاشرة، ويقام اللقاء على ملعب ههيا.

وفي لقاء هام ومرتقب يستضيف فريق ميت خاقان بقيادة الشافعي عبد المجيد، نظيرة، فريق منوف الصاعد من القسم الرابع، بقيادة عصام شعبان.

ويواجه فريق ميت خلف، نظيرة فريق مركز شباب عرابي، الصاعد من القسم الرابع، بملعب ميت خلف.

ويشهد ملعب مركز شباب أبو حماد، إقامة مباراة أبو حماد مع فاقوس، في موقعة كروية مرتقبة، ويحل فريق بلبيس ضيفاً ثقيلاً على فريق ديرب نجم.

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