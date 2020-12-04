غدا.. بعثة المعهد الفرنسي للآثار المصرية تبدأ أعمالها في مدينة "غراب" بالفيوم

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صرح سيد الشورة، مدير عام الآثار بمحافظة الفيوم، بأن بعثة المعهد الفرنسي سوف تبدأ أعمالها غدا السبت في منطقة غراب بمركز الفيوم والتي ترأسها الدكتورة مارين يويوت ويرافقها من منطقة آثار الفيوم مروة رجب يوسف مفتشة الآثار وتستمر اعمال البعثة بالمنطقة حتى 20 ديسمبر القادم باشراف جمال ابو بكر مدير عام اثار مصر الوسطى وعادل عكاشة رئيس الادارة المركزية لاثار مصر الوسطى.



ومما يذكر ان منطقة غراب الأثرية ازدهرت في الدولة الحديثة خاصة أيام الملك تحتمس الثالث، وقد تم العثور على اطلال معبدين من عهده في المنطقة، كما تم العثور على قطع أثرية من عصر الملك رمسيس الثاني، واستخدمت المنطقة كجبانة في عصر الدولة الحديثة وما تلاه من عصور حتى العصر اليوناني الروماني. وأن البعثة تركز فى أعمالها هذا العام على عمليات المسح الطوبوغرافى وأخذ عينات من موقع المجرى المائى القديم فى المنطقة.



على جانب اخر تواصل بعثتين مصريتين اعمالهم فى منطقتى اللاهون بمركز الفيوم برئاسة اشرف صبحى رزق الله مدير الحفائر والبعثات بمنطقة الفيوم وفى جرزا بمركز طاميه برئاسة الدكتور باسم جهاد مدير عام ادارة التدريب بوزارة الاثار.





