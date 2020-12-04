موسيماني يحذر نجوم الأهلي من نقطة قوة طلائع الجيش

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:36 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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حذر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق الأحمر من خطورة مهاجمي طلائع الجيش، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع كلا الفريقين غدًا السبت في نهائي كأس مصر.

الأهلي صعد إلى المباراة النهائية في بطولة كأس مصر، بعدما فاز على الاتحاد السكندري 2-1، فيما ألحق الطلائع الهزيمة 3-1 منافسه الزمالك.

وطلب موسيماني من لاعبي الفريق الأحمر التركيز الشديد في مباراة الغد وضرورة مراقبة مفاتيح لعب النادي العسكري وفي مقدمتها أحمد سمير.

كما شدد موسيماني على لاعبيه باحترام خصمهم في المباراة وعدم الاستهانة به وعدم النظر إلى نتيجة أخر مباراة جمعتهم والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.


ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

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