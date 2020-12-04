محافظ الجيزة: إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمطاعم والمراكب والمراسي النيلية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
نفذت المحافظة، عدد 2 قرار إزالة لعائمات نيلية غير مرخصة بالتنسيق بين حي العجوزة وادارة الملاحة الداخلية بمديربة الطرق والهيئة العامة لحماية وتطوير النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حيث تم سحب العائمات بمعدات هيئة النقل النهري. 

وجاء ذلك في إطار قيام محافظة الجيزة، بتنفيذ مخطط تطوير لشارع النيل وتحقيق الرؤية البصرية الجمالية للمواطنين لمسار كورنيش النيل. 

ومن جانبه اكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إيقاف اصدار اى تراخيص جديدة للمطاعم والمراكب والمراسي النيلية والعائمات المتواجدة بطول شارع النيل لحين البت فى مدى التزام تلك المنشأت بشروط التراخيص الممنوحة.

كما كلف محافظ الجيزة بالتنسيق الكامل مع مديرية الامن والمسطحات المائية وقطاع حماية النيل لاتخاذ اللازم نحو سحب العائمات المخالفة والإزالة الفورية لاى تعدى على الاراضي طرح النيل .

وفى نفس الاطار شدد محافظ الجيزة على الشركة المسئوله عن تنفيذ أعمال التطوير بشارع النيل بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للاعمال وسرعة الانتهاء منها لما للطريق من أهمية مرورية موجها انذار شديد بتوقيع غرامات تـأخير فى حال عدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها.

يُذكر أن محافظة الجيزة تقوم حاليًا بأعمال تطوير لشارع النيل بطول 3 كم بداية من ميدان الجيزة وحتى ميدان الكيت كات والتي تشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادي والمطاعم المطلة على كورنيش النيل، وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية، وتوفير أماكن انتظار للسيارات، وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد للجلوس وممشى سياحي فضلًا عن تنفيذ أعمال الرصف والإنترلوك بمسارات المشاة وتدعيم الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق بالأشجار والنخيل وبعض المسطحات الخضراء والخدمات.

 

أخبار تهمك

أزمة السوبر الإفريقي تتفاقم

منذ حوالي 5 ساعات

علي غزال يفسخ عقده مع لاريسا.. ويعود للدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مناشدة عاجلة من الصين للمجتمع الدولي وصندوق النقد لمواجهة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم نجم الزمالك

منذ يوم

طبيعة إصابة نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يطلب صفقة جديدة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

المستبعدون من قائمة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل نجم الفريق

منذ يوم

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحذر نجوم الأهلي من نقطة قوة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. موقف لاعبي ريال مدريد من رحيل زيدان

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يقود مفاوضات التعاون السعودي لضم نجم وسط الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

علي ماهر يخطط للرحيل عن المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعتين

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

08:31 ص

باتشيكو يطلب صفقة جديدة

11:30 ص

علي ماهر يخطط للرحيل عن المصري البورسعيدي

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم