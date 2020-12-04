الليلة خالد زكى يفتح قلبه لعمرو الليثي ويرد علي شائعات مرضه ببرنامج واحد من الناس علي الحياة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
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في حلقة فنية خاصة يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى في العاشرة مساء اليوم الجمعة ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، الفنان القدير صاحب الأدوار الصعبة و الشخصيات المختلفة خالد زكى ، ليكشف العديد من الاسرار في حياته الفنية و الشخصية ، و علاقته بزملائه في الوسط الفني . 




كما يكشف خالد زكى عن سر استمرار زواجه اكثر من ٤٦ عام  و علاقته باحفاده عمر و كريم ، و يطمئن جمهور عن حالته الصحية بعد الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا عن اصابته بوعكة صحية . 




و يكشف زكى عن دور مع الفنانة القديرة سميرة احمد في المسلسل الجديد بالحب هنعدى . 




يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة الحياة

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