آخر تطورات حالة خيمينيز بعد إصابته في الرأس

‏‏أدلى طبيب نادي ولفرهامبتون مات بيري بتصريحات جديدة بشأن حالة المهاجم الدولي المكسيكي رؤول خيمينيز لاعب النادي الإنجليزي بعد تعرضه لإصابة قوية فى الرأس.





وقال بيري في تصريحاته أمس: "راؤول كان يتعافى بشكل جيد، نحن سعداء بالتقارير الواردة من المتخصصين، لقد أحرز تقدمًا ممتازًا. يجب أن يكون جاهزًا لمغادرة المستشفى بحلول أوائل الأسبوع المقبل."





وأضاف:"‏بمجرد أن يعود إلى المنزل سيجتمع بعائلته وسيقابل ابنته التي لم يراها منذ يوم الأحد، وبصفتي طبيبة الخاص، لن أفصح عن عن أي تفاصيل أخرى عن إصابته أو الجراحة ولن يتم تقديم أي معلومات يومية عن تعافيه."





واختتم: "‏أي إصابة من هذا النوع معقدة والجداول الزمنية غير محددة، لكن سأقول انه ابسط ما يحتاجه راؤول الان الخصوصية والراحة والسلام، راؤول وعائلته ممتنون جدًا للخصوصية التي حصلوا عليها، وعلى الدعم الهائل الذي قُدم من أسرة كرة القدم وخارجها."



