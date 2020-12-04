عيضة المنهالي والجمهور يحتفلون باليوم الوطني للإمارات الـ49 في دبي













إحتفل "صوت الإمارات" الفنان عيضة المنهالي في عيد بلاده الوطني الـ49 وسط أجواء إحترازية وبحضور جمهور حضر خصيصاً لمشاركته الإحتفالات الوطنية لإمارة دبي، تنقل خلالها عبر مجموعة من أهم أغنياته الذي إختارها من أرشيفه الوطني والعاطفي، شاكراً مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وإعمار على دعوته للحفل بالتعاون مع مجموعة mbc الذين قاموا بتنظيم الحفل في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي.















