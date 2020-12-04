عيضة المنهالي والجمهور يحتفلون باليوم الوطني للإمارات الـ49 في دبي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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إحتفل "صوت الإمارات" الفنان عيضة المنهالي في عيد بلاده الوطني الـ49 وسط أجواء إحترازية وبحضور جمهور حضر خصيصاً لمشاركته الإحتفالات الوطنية لإمارة دبي، تنقل خلالها عبر مجموعة من أهم أغنياته الذي إختارها من أرشيفه الوطني والعاطفي، شاكراً مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وإعمار على دعوته للحفل بالتعاون مع مجموعة mbc الذين قاموا بتنظيم الحفل في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي.




كما شكر المنهالي جميع الحضور من جمهوره الذي حضر الحفل رغم الإجراءات الإحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19، وقال: "رغم الإجراءات الإحترازية إلاّ أنكم أثبتوا أنكم الرقم الصعب دائماً وأبداً، شكراً من القلب لكل من حضر وشكري الكبير لمبدعتنا الفنانة شمه حمدان"، وهي التي شاركته السهرة الإحتفالية الوطنية، واضاف: "دائماً دبي سباقة في نشر الفرح والسعادة بين الجميع، واليوم رأينا الفرح والإحتفالية الرائعة مع الجمهور.

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