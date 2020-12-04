بتكلفة 15 مليون جنيه.. البدء في تطوير أرصفة ميناء الإسكندرية (صور)

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يشهد ميناء الإسكندرية، تطوير في أرصفة الميناء، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي.

ففي رصيف 92 الذي يبلغ طوله 350 مترا وعمقه 15 مترا، والمُخصص للبضائع العامة، والذي تم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة به في شهرين فقط والتي شملت معالجة حوائط الرصيف وملء الفجوات والفتحات، وصيانة السلالم البحرية، ومدافع الرباط بالإضافة إلى صب البلاطات الخرسانية المتهالكة وحيث بلغت تكلفة تلك الأعمال 15 مليون جنيه.

كما يشهد رصيف 94 المُخصص أيضًا للبضائع العامة أعمال تطوير، حيث انتهت أعمال الصيانة برصيف 941 بطول 400 متر بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، وانتهت أيضًا أعمال الصيانة لرصيف 945 بطول 200 متر بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وتجري أعمال الصيانة برصيف 944 الذي يبلغ طوله 200 متر وعمقه 12 مترا، وسوف يتم التنفيذ في مدة شهرين من بدء الأعمال في 22112020 بتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه.

وتعمل ميناء الإسكندرية على إنشاء رصيف 100 المزمع إنشاؤه لزيادة الطاقة الاستيعابية من بضائع وحاويات، وحيث تكون المشروع من محطة حاويات ومتعددة الأغراض على رصيف بطول 1800 متر وعمق يتراوح ما بين 15-17 مترا وظهير خلفي 660 ألف متر مربع، وسوف تسمح المحطة باستقبال عدد 4 سفن بطول 240 مترا وعدد سفينة بطول 400 متر، وسوف يساهم هذا المشروع في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة وقد تم إعداد دراسة الجدوى المبدئية للمشروع.

كما أن أحد كبار المشغلين العالميين قد أبدى رغبته للاستثمار في هذا المشروع وحرصًا من وزارة النقل على تحقيق مبدًا الشفافية فقد دعت الوزارة كل المهتمين بالمشروع من باقي الشركات العالمية أو المحلية للتقدم بمقترحاتها بشأن المشروع واختتم وزير النقل زيارته لميناء الدخيلة بتفقد أعمال استكمال ساحة انتظار الشاحنات، حيث تم الانتهاء من عمل ساحة شاحنات بمساحة 7000 مترو وجاري عمل الاستكمال على مساحة 7000متر أخرى وذلك للمساهمة في عدم تكدس الشاحنات داخل الميناء.

كما يعمل ميناء الإسكندرية على إنشاء رصيف 385 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، حيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 ملايين طن سنة ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع.

وكان قد أكد الفريق مهندس كامل وزير النقل أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي وجعل مصر مركزا عالميا كبيرا للتجارة خاصة مع موقع مصر المتميز.

وأشار إلى أن إضافة أراضي تبلغ مساحتها 1 مليون متر مربع وإنشاء عدد 2 محور للربط مع محور التعمير وهما محوري الدخيلة و54 وإنشاء أرصفة جديدة بطول 3 كم سيؤدي إلى أن يصل حجم التداول إلى 80 مليون طن كما سيتم الوصول إلى صفر انتظار للسفن.